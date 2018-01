Radiohead deixa fãs remixarem novo single na internet

O Radiohead está usando a internet para lançar mais uma iniciativa virtual para seu novo álbum, In Rainbows, que está no topo das paradas. A banda se juntou ao iTunes e ao GarageBand para um projeto interativo que permite aos fãs fazer um remix de Nude, segundo single do álbum, segundo a Billboard. Os internautas podem comprar cinco partes diferentes da gravação - baixo, voz, guitarra, cordas/efeitos e bateria - no iTunes Plus. E, ao comprar todos as cinco, o cliente recebe um código de acesso para completar a tarefa pelo GarageBand ou pelo Logic, um software de música. As mixagens podem ser enviadas ao site radioheadremix.com, onde os fãs terão até o dia 1º de maio para ouvir e votar na sua versão favorita. In Rainbows foi lançado em primeira mão na Internet, no ano passado. A banda deixou os fãs baixarem o disco pelo preço que desejassem. A versão em CD chegou às lojas só no começo deste ano, estreando em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido.