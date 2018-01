Rádios online nos EUA podem quebrar com nova taxa As rádios online têm-se mantido à tona no mercado de música digital oferecendo variedade e opções para o internauta, mas não por muito tempo. O Conselho de Direitos de Propriedade (Copyright Royalty Board), ligado à Biblioteca do Congressos dos EUA, aprovou uma medida pela qual as rádios online deverão pagar aos dententores de direitos uma taxa de uso a cada vez que um ouvinte acessar uma canção, numa taxa que varia entre US$ 8 e que pode chegar a US$ 0,19 em 2010. A nova orientação foi aprovada no último dia 2 de março, informa na edição desta segunda-feira o jornal New York Times, e pode quebrar as rádios online. Outro empecilho é que cada canal individual deveria pagar uma taxa adicional de US$ 500. Até então, as empresas podiam pagar as gravadoras e os músicos, seja pelo número de músicas executadas ou pela quantidade de horas em que um internauta acessava um determinado serviço. O problema é que a maior fonte de receita para estes sites ainda é a venda de publicidade associada ao acesso e o novo modelo de tarifas inviabiliza praticamente todas as rádios online. Alarmado com a novidade, Tim Westergren, criador do serviço de música online Pandora, que é utilizado como base para as rádios online do portal MSN, enviou uma mensagem a toda a base de usuários do site, dizendo que esta nova medida, iniciada pela Associação de Gravadoras dos EUA (RIAA) é absurda, já que além de triplicar os valores cobrados, ainda estabelece que estas cobranças serão retroativas. "Se essa situação não for mudada pelo Congresso (norte-americano), isso vai matar todos os serviços de rádio online", alertou no e-mail, em que apela para que os ouvintes contatem seus respectivos senadores para sensibilizá-los a respeito da questão. A medida, alerta Westergren, é aplicada somente às rádios online, não afetando rádios convencionais ou os serviços de rádio por satélite ativos nos EUA.