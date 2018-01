Radiotelescópio na Ucrânia envia fotos e mensagens ao espaço

Um telescópio da Ucrânia está enviando nesta quinta-feira, 9, centenas de mensagens da Terra para um planeta a 20 anos-luz de distância, na esperança de fazer contato com vidas alienígenas. Veja também: 'Uma Mensagem da Terra' (em inglês) O radiotelescópio RT-70, da Agência Nacional Espacial, enviou 501 mensagens - entre fotos, desenhos e mensagens de texto. O equipamento, que fica na cidade de Evpatoria, é normalmente usado para monitorar asteróides. O planeta Gliese 581C foi escolhido porque cientistas acreditam que ele tem condições de abrigar vida. Qualquer resposta às mensagens - que foram colhidas através do site de relacionamentos Bebo - só poderão chegar à Terra por mais 40 anos. 'Uma Mensagem da Terra' A competição - intitulada Uma Mensagem da Terra - convidou os 12 milhões usuários para enviar recados para seres extraterrestres. Entre os temas das mensagens estão o meio-ambiente, política, paz mundial e relações familiares. As mensagens foram traduzidas em formato binário. Elas estão viajando trilhões de quilômetros no espaço em ondas de rádio. Depois de serem enviadas às 9h da manhã (3h no horário de Brasília), o comandante da missão Oli Madgett disse que a mensagem "passou da Lua em 1,7 segundos, Marte em quatro minutos e deixará o Sistema Solar antes do café da manhã de amanhã". Os organizadores acreditam que o pacote com mensagens chegará ao planeta Gliese 581C no começo de 2029. Para o porta-voz do site Bebo, Mark Charkin, a promoção "oferece uma oportunidade para que os nativos digitais de hoje possam se conectar com a ciência e com o amplo universo de uma forma simples, divertida e imersiva". Para o astrônomo Seth Shostak, de um instituto da Califórnia que busca vida inteligente em outros planetas, o fato de que os extraterrestres provavelmente não conseguirão entender a mensagem é irrelevante. "O objetivo pode simplesmente ser: bem, nós estamos aqui, nós somos espertos o suficiente para construir um transmissor de rádio", disse Shostak à BBC. "Então, se alguém está lá fora e receber nosso sinal, eles pelo menos sabem que, na direção do sistema estelar, deve haver um planeta com algumas coisas bem engenhosas nele." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.