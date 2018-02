Raikkonen recebe Ferrari mais leve e rápida para GP da Espanha

A escuderia atual campeã dos construtores disse que o finlandês, que conquistou sua última vitória justamente em Barcelona há um ano, terá um chassi mais leve que o do brasileiro Felipe Massa para a próxima corrida.

"A razão para apenas Raikkonen usar o chassi é que... seu físico e seu peso normal significam que ele é mais pesado do que Felipe Massa e representam um desafio maior para acomodar o peso do novo sistema Kers em seu carro", informou a escuderia italiana em seu site na Internet.

A Ferrari, que tinha seu pior início de temporada após três corridas, sem marcar nenhum ponto até Raikkonen terminar em sexto no Bahrein, disse que a segurança não foi comprometida e que o novo chassi passou pelo teste obrigatório de acidente.

O novo sistema de recuperação de energia cinética (Kers), que oferece potência extra ao aperto de um botão, pesa entre 25 e 30 quilos e tem sido usado por poucas equipes por enquanto, incluindo a Ferrari.

A Ferrari anunciou ainda que terá um novo pacote aerodinâmico, com um difusor traseiro similar ao usado pela Brawn GP. No início da temporada, várias equipes, incluindo a Ferrari, questionaram a legalidade da peça, mas a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não viu nenhum problema no difusor.

"Essa é apenas a primeira tentativa de desenvolver uma peça que não fazia parte do nosso projeto original, mas agora é um elemento necessário após os novos esclarecimentos da regra", acrescentou a equipe.