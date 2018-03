Rainha da bateria da Mocidade acompanha rivais Quem é do samba não agüenta ver desfile pela televisão. Thatiana Pagung, rainha da bateria da Mocidade Independente, que só passará pela Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio, hoje, circulou pelo Sambódromo para acompanhar as outras escolas. "Não agüento ficar em casa. Eu tenho um passe livre, tenho de aproveitar", disse, mostrando a credencial que permite andar pelo Sambódromo. Thatiana não acha que a visita ontem à passarela do samba a deixará cansada para reinar na Mocidade hoje. "Vou ficar em casa, me preparando. Ainda desfilo na terça-feira, pela Inocentes de Belford Roxo (escola do grupo B)." Uma das mais belas rainhas do Rio, ela afirma que o segredo para estar com "tudo durinho" na avenida é parar de comer carboidrato quatro dias antes do desfile e, no dia, consumir bastante massa. "Dá uma inchadinha, como se eu tivesse tomado `bomba''. Mas faço isso com orientação do nutricionista", avisa.