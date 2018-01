Rainha da Inglaterra é a mais nova fã do Wii

A rainha Elizabeth II é a mais nova adepta do console Nintendo Wii. De acordo com o tablóide britânico The People, a monarca ficou encantada com o videogame que seu neto mais velho, o príncipe William, ganhou de presente de Natal da namorada, Kate Middleton. "Quando ela viu William jogando depois do almoço, achou o Nintendo muito divertido e pediu para jogar", contou uma fonte do Palácio de Buckingham ao tablóide, acrescentando que a rainha se divertiu com um game de boliche. "E embora ela tenha 81 anos, a coordenação motora da rainha mostrou-se tão boa como a de alguém com a metade de sua idade". A rainha da Inglaterra é famosa por gostar de novas tecnologias. Além de ter sido uma das primeiras a ter e-mail, a monarca - que usou seu primeiro celular em 2001 -, tem iPod, mas não iPhone, porque é fã do Blackberry, lembrou o site Inquirer. Em dezembro, a rainha Elizabeth postou sua mensagem tradicional do Natal, normalmente transmitida pela televisão, também no YouTube. Ao mesmo tempo, foi lançado no site de compartilhamento de vídeos o Royal Channel, canal no qual é possível assistir à primeira mensagem natalina da rainha, em 1957, e outras imagens de arquivo da família real britânica e seus eventos. As informações são da agência Magnet.