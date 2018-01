Rainha Elizabeth II visita sede do Google no Reino Unido

Ela enviou seu primeiro e-mail em 1976. Ela tem seu próprio website. E nesta quinta, a Rainha Elizabeth II subiu um vídeo no YouTube durante uma visita à sede inglesa do Google. A empresa comemorou a visita da rainha criando uma versão especial da home page do Google do Reino Unido, que mostrou uma silhueta da cabeça de Elizabeth II no lugar do segundo 'G' do logo e uma coroa real no 'E'. Durante a visita, a rainha e seu marido, Príncipe Philip, disse viu uma demonstração da tecnologia da empresa e encontrou crianças que venceram uma competição para desenhar seus próprios 'doodles' - que é como a empresa de Mountain View chama as edições especiais de seu logotipo multicolorido. O casal real encontrou usuários do Youtube, incluindo Peter Oaklet, um senhor de 81 anos conhecido como 'geriatric1927'. Os vídeos de Oakley no site garantiram a ele uma indicação para o YouTube Award em 2006. A rainha, que tem 82 anos, já marcava presença no YouTube antes do encontro - ela lançou o Canal Real em dezembro, com 54 vídeos que vão desde a mensagem de Natal da rainha de 1957 até o registro de um dia na vida do Príncipe Charles. Na quinta, ela enviou ao YouTube uma gravação de 1969 da recepção dos atletas olímpicos no Palácio de Buckinham. A monarca está no poder desde 1952.