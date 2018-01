Rainha se rende a tecnologia, diz jornal

A rainha Elizabeth II da Inglaterra conta com sua própria conta de e-mail e envia mensagens a seus netos, revelou hoje o tablóide britânico Daily Mail. A soberana ainda precisa da ajuda de seus assessores para receber e enviar mensagens, mas, segundo o jornal, Elizabeth II encheu a caixa de e-mails de seus familiares. Com 81 anos, a soberana não ficou para trás em relação às novas tecnologias. Como lembra o tablóide, Elizabeth II já possuía telefone celular, com o qual manda mensagens de texto a seus netos William e Harry, e escuta música em seu iPod. "Devido a seu posto, ela é mais partidária de mandar uma carta que um e-mail quando se trata de um assunto oficial", diz uma fonte do Palácio de Buckingham sua residência oficial, ao Daily Mail. "Mas, quem sabe, isto também poderia mudar", acrescenta.