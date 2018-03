Raio mata duas pessoas e deixa um ferido em MG Dois estudantes morreram e outro ficou ferido na tarde de quarta-feira após serem atingidos por um raio durante um temporal no município de Nova União, região central de Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil do Estado, Carlos Alexandre Dias da Silva, de 15 anos, e Valter Lages Dias, de 30 anos, estavam sentados em uma pedra quando foram atingidos pela descarga elétrica e morreram na hora. Um terceiro rapaz, Wellington Dias dos Reis, de 16 anos, estava sentado um pouco mais longe dos amigos e sofreu apenas queimaduras leves.