Raio-X do Second Life Desenvolvedor: Linden Lab Onde: www.secondlife.com >Lançamento nos EUA: 23/6/2006 Lançamento no Brasil: 23/4/2007 Total de usuários cadastrados no mundo: 11.175.710 Total de usuários cadastrados no Brasil: 600 mil Total de usuários ativos no mundo: 543.375 Total de usuários ativos no Brasil: 27.532 Países líderes em número de usuários ativos: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, França e Brasil. Total de usuários premium no mundo: 92.595 Fonte: Linden Lab