Rally da Safra 2008 começa domingo

A equipe da consultoria Agroconsult promoverá, a partir de domingo, mais uma edição do Rally da Safra. Este ano, a expedição técnica, que faz um levantamento qualitativo e quantitativo da safra brasileira de grãos, terá três equipes, que percorrerão 16 mil quilômetros, nas principais regiões produtoras de soja, milho e algodão do País. O rally está previsto para terminar no dia 1º de março. A primeira equipe percorrerá fazendas em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O roteiro da equipe 2 inclui apenas o Estado de Mato Grosso. A terceira equipe seguirá por Goiás, Minas Gerais e Bahia. O objetivo dos organizadores é coletar amostras de pelo menos 1.500 lavouras, em 25 pólos de produção. METODOLOGIA O levantamento qualitativo é feito durante os encontros informais com produtores e técnicos, programados em algumas cidades-pólo de cada roteiro, e procura identificar as principais ocorrências de pragas e doenças e condições climáticas enfrentadas pelos produtores. Já o levantamento quantitativo é feito com base nas amostras coletadas nas propriedades, seguindo metodologia própria desenvolvida nos últimos anos de rally. A edição 2008 do Rally da Safra está sendo patrocinada pelo Banco do Brasil, New Holland, Petrobrás, FMC e Monsanto. A expedição conta ainda com apoio da Toyota, Heringer, Fundação Agrisus, Ímpar Consultoria e Santiago & Cintra.