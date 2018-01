Randolfe Rodrigues desiste de candidatura à Presidência em outubro pelo PSOL

"Sua opção representa um prejuízo na construção de uma alternativa de esquerda nestas eleições", disse Araújo em nota divulgada no site do PSOL nesta sexta-feira, acrescentando esperar que o nome de Luciana Genro seja aprovado na convenção do partido nos próximos dias 21 e 22.

A desistência de Rodrigues, segundo a nota, "estaria vinculada à necessidade de construir uma alternativa política contra o retorno das forças conservadoras no Estado do Amapá".

(Reportagem de Raquel Stenzel)