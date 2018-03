Randon tem lucro líquido de R$62,2 mi no 1º trimestre

A receita líquida, por sua vez, caiu 0,9 por cento na mesma base de comparação, e encerrou o trimestre em cerca de 966 milhões de reais.

No trimestre, a produção de caminhões caiu 1,5 por cento na comparação anual, enquanto a de veículos rebocados diminuiu 5,4 por cento, em um desempenho, que segundo a companhia "pode ser reflexo do pessimismo que ronda os movimentos da economia".

O Ebtida (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos e depreciação e amortização) atingiu 150,3 milhões, crescimento ano a ano de 25,8 por cento.

"Este comportamento do mercado afetou o desempenho de vendas da Randon, com volumes mais fracos. Na outra ponta, um rígido controle de custos e despesas permitiu que os resultados fossem preservado", afirmou a companhia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Randon afirmou que "a queda nas vendas criou estoques adicionais na indústria, que anunciou ajustes nos níveis de produção para os próximos meses, motivando a companhia manter cautela nos investimentos".

O diretor financeiro da companhia, Geraldo Santa Catharina, afirmou no final de março no chat Trading Brazil, da Thomson Reuters, que projeta queda de até 10,5 por cento na produção de caminhões do Brasil este ano.

O custo sobre produtos vendidos da Randon recuou 4 pontos percentuais no primeiro trimestre sobre o ano passado, para 72,9 por cento da receita líquida consolidada, ou 704,4 milhões de reais.

(Por Juliana Schincariol)