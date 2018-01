Para fazer sucesso no telefone tem que estar na boca do povo. Entre as músicas mais baixadas em celulares, nada de revelações ou surpresas – prevalecem nomes bem notórios na galera. Do rock ao axé, há espaço tanto para sucessos das baianas Pitty e Ivete Sangalo quanto para faixas de Armandinho, MC Créu e Vitor e Léo. Confira os nomes que fazem mais sucesso de download entre usuários de três operadoras diferentes