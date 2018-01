Rapaz é preso por vender ´pílulas de suicídio´ pela Web Um rapaz de 23 anos que vendia pela internet um coquetel letal de drogas chamado de "pílulas do suicídio" foi condenado nesta quarta-feira a três anos e nove meses de prisão. O jovem confessou culpa em 16 acusações de comércio ilegal de medicamentos, informou um porta-voz do tribunal de Wuppertal. Pelo menos duas pessoas morreram como resultado da ingestão do coquetel, enquanto outras sete entraram em coma. Três pessoas conseguiram deixar estados de coma, mas passaram a ter problemas graves de saúde, incluindo lesão muscular. O condenado, natural da Albânia, vendeu os comprimidos que continham drogas para epilepsia e antipsicóticas em troca por dinheiro e, em alguns casos, por notebooks, informou a mídia alemã.