Rápida e MAIS EM CONTA

O serviço de banda larga da TIM, o Live TIM, chegou nesse promissor mercado em meados do ano passado com um preço extremamente generoso quando comparado ao líder da área, a Net. Quando foram lançados, os pacotes tinham mensalidades promocionais: de R$ 35, para velocidade de download de até 35 megabits por segundo (Mbps) e upload de até 20 Mbps; e outra de R$ 50 (download de até 50 Mbps/upload de até 30 Mbps). Hoje os pacotes custam respectivamente R$ 59,90 e R$ 89,90, com as mesmas velocidades.

Já o Net Vírtua oferece download de 20 Mbps e upload de 1 Mbps por R$ 179,90 (o preço pode cair para R$ 99,90 caso o usuário opte por assinar um combo com TV e/ou telefone).

Quando você contrata o Live TIM, a empresa instala um modem branco da ZTE (foto) no ponto de sua escolha. Na instalação que fizeram na minha casa para a realização do teste, o técnico da empresa fez uma rápida demonstração do que seria o poder da nova conexão. Pediu que eu localizasse um longa-metragem qualquer no YouTube. Encontrei um filme com quase três horas de duração. Depois de dar play, o técnico solicitou que eu movesse o cursor para o meio da barra de tempo do vídeo. Imaginando que ele fosse demorar para carregar e a roda de espera começaria a girar, me surpreendi quando o filme rodou normalmente a partir do ponto clicado.

Eu, que já estava em fase de retrospectiva 2012, me empolguei imaginando as possibilidades de downloads simultâneos que a superconexão traria. E cheguei a comentar com meus colegas de Link que iria baixar os 20 melhores álbuns de 2012 ao mesmo tempo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas não foi assim tão fácil. Não é sempre que o Live TIM atinge o download de 35 Mbps e o upload de 20 Mbps prometidos. Constatei isso primeiro ao medir suas velocidades em serviços e horários diferentes. Na maior parte das vezes, os resultados dos medidores eram os mesmos prometidos. Em algumas ocasiões, porém, a velocidade oscilava para baixo. Uma das medições chegou a mostrar um upload de apenas 6,7 Mbps - que, mesmo assim, é uma velocidade alta.

Na hora de tentar ver vídeos em streaming ou baixar conteúdo a inconstância do Live TIM ficou evidente. O teste inicial, de tentar assistir a um vídeo longo a partir de um ponto qualquer na metade, deu certo duas vezes. Em outras duas, surgiu na tela a roda da esperança girando por mais de dez segundos.

Depois foi a vez de tentar alguns downloads e compará-los com a banda larga que já tenho em casa, Net Vírtua. O Live TIM ficou devendo nos dois primeiros comparativos. Um álbum de aproximadamente 100 megabytes (MB) levou um minuto e meio para ser baixado pelo Vírtua e dois minutos e 23 segundos pelo serviço da TIM. Na hora de baixar um filme, o resultado ficou mais feio. A Net levou 40 minutos para baixar um arquivo de 626 MB, enquanto o Live TIM só tinha conseguido 149 MB durante o mesmo tempo.

Como havia lido relatos de usuários reclamando do download via torrent no serviço da TIM, resolvi testar isso também. Mais uma vez, a velocidade ficou devendo: foram 52 minutos para baixar 10% de um arquivo de 700 MB contra os 13 minutos que a Net levou para um terço do mesmo arquivo.

A TIM tem tudo para abocanhar um bom pedaço do mercado de banda larga, entrando com uma alternativa mais barata aos preços cobrados pelos pacotes da Net. Mas precisa garantir mais consistência de serviço, para não reprisar na banda larga fixa a má fama das conexões 3G.

Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com