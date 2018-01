Rápido e rasteiro O primeiro detalhe que salta aos olhos no quiosque da Sony é seu tamanho. Ele mede apenas 30,0 x 27,5 x 38,0 cm (altura, largura e profundidade), uma fração do tamanho dos outros. Sua tela de 8 polegadas parece pequena se comparada à dos concorrentes, mas ela não deixa nada a desejar. O que deixa – e muito – a desejar é a ausência de uma entrada USB. A proposta do quiosque é fazer impressões diretamente do cartão de memória. Portanto, possui entradas para múltiplos cartões e, ponto positivo, mostrou-se compatível com cartões de alta capacidade, com mais de 2 GB de espaço. Mas seria interessante se também conseguisse ler pen-drives e HDs externos. O quiosque não tem unidade de gravação de CDs, o que o impede de ler arquivos gravados em discos. Mas, como a proposta do equipamento não é propriamente a mesma dos outros, é até compreensível, especialmente pelo seu tamanho e preço mais acessível. Ao espetar o cartão na máquina, ela imediatamente abre um índice de imagens e vai formando miniaturas delas. A velocidade de acesso é impressionante. O sistema de navegação do quiosque é muito simples e se parece muito com a estrutura de menus das câmeras Sony. As telas têm um efeito suave de transição quando se passa de uma foto para outra ou se acessa os submenus do sistema. Ele oferece a possibilidade de correção de saturação, tonalidade, contraste e luminância, além da eliminação de olhos vermelhos. O sistema elimina esse defeito com competência, mas em alguns casos extremos, quando a retina da pessoa fotografada reflete totalmente a luz do flash e o olho fica com um aspecto vítreo, deixa muito a desejar. Como essa dificuldade também foi identificada em outros dois quiosques testados, não chega a ser um defeito grave. A correção das fotos foi impecável. Além de oferecer bastante controle, o sistema tem o monitor muito bem calibrado, e a reprodução das cores vistas na tela, confrontadas com o que se vê no papel, é ótima. A variedade de impressões especiais é bem menor do que a dos concorrentes. Algumas molduras, calendários e é só. Montagens mais elaboradas estão fora de cogitação. Mas a velocidade de impressão foi impressionante. Enquanto os outros levaram em média 30 segundos para imprimir a primeira foto, o quiosque da Sony levou apenas 18 segundos. J.A. Ficha técnica SONY UP-CR10L PREÇO POR FOTO | R$ 0,80 PREÇO DO QUIOSQUE: R$ 6,4 mil WEB | www.sonypro.com.br O QUE OFERECE | O quiosque, que na verdade é uma máquina para se deixar sobre o balcão da loja, intrigou por não oferecer entrada USB, mas se destaca pela alta velocidade de impressão e qualidade.