Rapper Lionel 'Chinx' Pickens é assassinado em Nova York

Pickens, de 31 anos, levou vários tiros na região do peitoral e foi declarado morto em uma hospital da região. Um homem de 27 anos que também estava no carro e não foi identificado levou tiros nas costas e está em estado grave, de acordo com a polícia.

"Não houve prisões até o momento. A investigação está em andamento", disse a polícia em comunicado.

Pickens fez parte do grupo Coke Boys, do rapper French Montana, e participou sob o nome "Chinx Drugs" de músicas como "I'm a Coke Boy".

A polícia disse à mídia local que Pickens tinha tocado em uma boate e estava dirigindo um Porsche quando outro carro se aproximou e abriu fogo contra ele.

(Reportagem de Jon Herskovitz em Austin, Texas)