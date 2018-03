Rastreabilidade já virou rotina em algumas propriedades

O produtor Márcio Ideriha diz que o selo agrega valor à produção. "Sem o selo, na hora de pagar, o comprador não faz distinção entre o que pratica a agricultura sustentável e o outro que faz de qualquer jeito." Ideriha adota a olericultura extensiva, de alta tecnologia. As áreas de cultivo, cercadas por matas, têm curvas de nível e irrigação controlada. Ele desenvolveu um sistema de plantio direto para hortaliças - assim que colhe o alface, semeia outra cultura, sem revolver o solo - e de plantio em palhada. "A cobertura morta mantém o canteiro úmido, evita a dispersão de adubos e inibe a formação de mato", explica.

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Ideriha usa plaquinhas plásticas para identificar o produto do canteiro, data de plantio, tipo de adubação, pulverizações e até o funcionário que cuida do talhão. Ele acredita que a identificação da origem pode evitar situações como a constatada recentemente pela Anvisa, que encontrou resíduos de agroquímicos acima do permitido em hortaliças.

Produtores orgânicos também apostam no selo. Masami Yoshizumi mantém há 20 anos uma variedade de legumes que vai do repolho roxo à salsa, passando por escarola, alface americana, rúcula e inhame. Dos 40 hectares, 15 são orgânicos. Yoshizumi, que também é agrônomo, usa barreira vegetal para separar a produção orgânica da convencional. Há alguns meses, uma missão de produtores chineses visitou seu sítio para conhecer o cultivo orgânico. Ele acha que os produtores que obtiverem o selo terão a possibilidade de um ganho extra.

É o que pensa também a agricultora Adrinia Barbosa Peres, uma das pioneiras em agricultura orgânica. Ela abastece as duas bancas no Parque da Água Branca, na capital. Três vezes por semana, Adrinia viaja levando repolho, couve-manteiga, morango, salsinha, jiló e outros produtos. Ela acha que mercado para bons produtos não falta. "Tudo o que levo vendo."

INFORMAÇÕES: Sec. Agr. de Ibiúna, tel. (0--15) 3248-9900