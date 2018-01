Rastreamento de celular pode aliviar trânsito na Califórnia

Pesquisadores da Nokia e da Universidade Berkeley da Califórnia desenvolveram um sistema que recolhe dados GPS a partir de celulares em veículos em movimento e os usa para criar mapas de trânsito. Segundo o site da NewScientist, estes mapas ficam disponíveis na internet ou pode ser enviado para um celular para fornecer informações sobre o tráfego local. Alex Bayen, da Universidade Berkeley disse à NewScientist que, se houver pessoas suficientes para baixar o software livre - através do site da instituição -, o sistema deve ajudar a aliviar os congestionamentos, mesmo que em estradas interurbanas. E em caso de preocupações com o rastreamento de cada movimento, ele explica que o sistema torna os dados anônimos, deixando o acompanhamento do automóvel impossível.