Raúl Castro é confirmado novo presidente de Cuba

O irmão mais novo de Fidel Castro, Raúl Castro, foi confirmado pelo Parlamento cubano neste domingo como o novo presidente de Cuba. As indicações e a votação aconteceram em sessão fechada, mas o resultado foi divulgado ao vivo pela televisão estatal cubana. Acredita-se o irmão de Fidel tenha sido o único candidato e que tenha sido eleito por unanimidade. No entanto, o vice-presidente escolhido por Castro surpreendeu os observadores, já que a expectativa era de que fosse dada chance a um representante da nova geração de líderes comunistas do país. No entanto, Raúl Castro escolheu Machado Ventura, de 78 anos, um integrante da velha guarda do partido Comunista de Cuba e um dos remanescentes do grupo revolucionário original. Ainda não se sabe de que forma essa escolha pode influir nas promessas de mudança para o país. Raúl Castro deve fazer o seu primeiro discurso como o primeiro novo presidente cubano em 49 anos ainda neste domingo. A Assembléia Legislativa de Cuba é composta por 614 integrantes, eleitos em janeiro, e também escolhe os 32 integrantes do poderoso Conselho de Estado executivo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.