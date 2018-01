Ravioli de burrata e speck

Anna Angotti & Demian Takahashi: A massa recheada de burrata estava tão delicada que, ao primeiro contato com o molar, explodiu libertando o queijo cremoso que encheu a boca inteira. As lasquinhas de presunto speck davam umas picadinhas salgadas divertidíssimas na língua, enquanto as folhinhas de rúcula traziam um sossego de frescor num prato com tantas emoções. Blog Alho, Passas e Maçãs: O que chama atenção é a delicadeza da massa fina e leve, servida no ponto. O recheio de burrata desliza quando o ravioli é cortado e se mistura com a rúcula e o speck. Há de tudo ali: frescor e ligeiro picante (da folha), defumado (dos frios), cremosidade (do queijo) e a suave consistência da própria massa. A boa qualidade dos ingredientes e a atenção no preparo justificariam o voto no bem concebido prato se a concorrência não fosse tão forte. Braulio Pasmanik: Massa muito bem elaborada, recheio marcante e saboroso. Para uma cidade que oferece ravióli de mussarela em quase todas as casas italianas, este prato é sem dúvida um diferencial de criatividade. Do jeito que as coisas caminham, em breve veremos a dupla abrindo um Due Cuochi em Roma! Jacques Trefois: Esse simpático restaurante e merecidamente sempre cheio. Come-se bem, com porções fartas para um preço justo, eis a fórmula certa. Os raviólis são impecáveis, leve, a massa de primeira e o recheio ótimo. Um prato delicado e fino. Comendo esse ravióli, parecia que eu estava na Itália. Agora o speck até que combina. Porém, eu o cortaria mais fino ainda, caso seja possível, para melhor acompanhar a delicadeza dos raviólis. Grande prato. Janaina Fidalgo: A disputa com o ravióli de pato do Fasano foi acirrada; e a decisão, difícil. Culpa dessa massa tão leve, fininha, e de seu recheio cremoso, que espalha e derrete na boca como se fosse manteiga. Tudo coroado por fatias de speck. Delícia! Luiz Américo Camargo: A burrata dentro do ravioli, ainda com este speck por cima, será que vai funcionar? Vai desequilibrar? Não, e percebemos um prato que é bom tanto nas partes (a massa delicada, o recheio untuoso, a cobertura dando gordura e textura) quanto no todo. O Due Cuochi, este fenômeno de público da restauração paulistana, inverte as verdades estabelecidas: quanto maior a escala, mais se aprimora a qualidade. Luiz Horta: Enjoativo, bem feito, mas sem maiores virtudes. Tende ao cremoso demais, algo que não me agrada. Neide Rigo: O ravióli tinha recheio muito cremoso, quase líquido, quando veio à mesa bem quente. À medida que foi amornando, o queijo foi ficando mais sólido e cremoso. E assim o prato foi evoluindo com o tempo e em equilíbrio com speak e as folhinhas de rúcula, que deram um frescor especial. A massa estava na espessura e no ponto que me agradam. Patrícia Ferraz: A melhor massa da temporada: o ravióli é muito delicado, com recheio cremoso de burrata levemente defumada, servido com azeite de ervas. Algumas folhas de rúcula e uma fatia de speck dão um toque mais forte ao prato. Nota 10. Roberto Smeraldi: Boa e elástica a fina massa, mas não consigo entender o porque da burrata no recheio, e ainda menos seu casamento com o speck, invenção californiana que dispensaria citação. Mas fora o choque de culturas, o prato é bem feito e os ingredientes são de qualidade. Silvio Giannini: O delicado recheio de queijo burrata, uma maravilha obtida das entranhas amanteigadas de uma bela bolota de queijo de búfala, tem um sabor azedinho que contrasta bem com o speck, delicadamente distribuído sobre o conjunto. Apesar da massa estar com ponto de cozimento adequado, apesar da qualidade dos ingredientes, o conjunto não me emociona. É difícil admitir, uma vez que sou fã da produção deste excelente restaurante. Este prato, no entanto, não decola, falta-lhe um pouco de voltagem.