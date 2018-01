Ravioli surpresa de galinha caipira e quiabo ao leve molho do assado

Anna Angotti & Demian Takahashi: Olha que a gente adora uma desconstrução. Mas a ideia de transformar quiabo e frango em pastas e colocá-las em compartimentos separados de um ravioli não pareceu fazer sentido algum. A massa era muito saborosa e com consistência excelente. Mas onde foi parar aquele divertido croc-croc do quiabo, que se desfaz em gosminha e mil sementinhas (ou, para os ufanistas, caviar)? Cadê as fibras do frango se abrindo em sabor? Para transformar comida em pasta, já temos nossos próprios dentes afiados, nossos estômagos ácidos. Blog Alho, Passas e Maçãs: Uma das boas surpresas do prêmio, esse ravioli de quiabo e galinha caipira é delicioso. Se não tivesse um concorrente tão impressionante, levaria fácil o voto. A massa é delicada e saborosa; o recheio destaca bem o sabor do quiabo e da galinha caipira; os brotinhos de beterraba e a flor de ciboulette, além de decorarem o prato, deixam seu sabor sutil. Mas o melhor de tudo é o molho - ah, meu caro, que molho! Extraído do assado do bicho, ele responde pelo aroma do prato e pela intensidade do gosto. Um dos grandes pratos que provei nas semanas do prêmio. Braulio Pasmanik: Um prato delicado, criativo e interessante, mas monótono se comido inteiro. Tem que ser aperfeiçoado ou ser servido como guarnição. Jacques Trefois: Original receita que merece atenção. A massa em si um pouco rústica, pesada demais. Gostei do recheio. Janaina Fidalgo: A ideia é ótima: a mineirização do ravióli. A massa no ponto de cocção exato, macio sem se desfazer e com emendas imperceptíveis. O molho em que vêm boiando os raviólis também era saboroso, intenso. Mas, na boca, os ravióli não impressionaram tanto... Luiz Américo Camargo: Uma das melhores massas do ano, a meu ver, com seus constrastes de texturas e sabores. Corte um raviolo ao meio e observe a montagem detalhista de cada unidade, os compartimentos com os dois recheios. Sem contar o harmônico dueto com o molho rôti. Um prato que, sem dúvida, revela a maturidade da casa. Luiz Horta: Fazia muito tempo uma massa não me encantava tanto. Dias e dias depois, escrevendo este voto, ainda salivo, a textura e o sabor do quiabo deram uma consistência espetacular ao prato e o caldo era absoluto, essencial, galinha caipira líquida. Arrebatador. Neide Rigo: O ravióli tinha gosto forte de massa fresca não-fresca. Aquele gosto de proteína do ovo de massas mal-conservadas. O recheio é surpreendente e criativo, mas não gostei - talvez o sabor desagradável da massa tenha interferido. O frango do recheio também estava com cheiro de pena molhada. Mas o molho estava gostoso. Patrícia Ferraz: Que boa maneira de apresentar o frango com quiabo, para acompanhar caldo de galinha caipira. Roberto Smeraldi: Não se trata bem de ravioli e sim de uma espécie de trouxinha. A qualidade da massa caseira é excelente, das melhores em São Paulo. O recheio não me entusiasma mas pode ter um apelo. O que não compreendo mesmo é o caldinho em que nada a massa, feito a partir de um molho rôti. Silvio Giannini: Este ravioli faz mesmo jus ao nome. É uma agradabilíssima surpresa. Deve dar um trabalhão produzir cada uma das trouxinhas com duas câmaras - uma reservada ao frango, outra para o quiabo. O resultado tem gosto de brincadeira feliz, de quintal, de criança correndo em volta da casa. Fui com meus filhos gêmeos e ambos adoraram o jogo. O molho tipo rôti dá o toque certo de umidade ao conjunto. Outro caso de escolha dificílima: foi para o segundo lugar mas ficaria mais feliz se pudesse alinhá-lo lado a lado ao primeiro.