Raviolini d'anitra al profumo d'arancia

Anna Angotti & Demian Takahashi: Definitivamente, o prato que mais provocou discórdia no casal. O Demian começou com garfadas receosas, achando que o molho de laranja, bem doce, deixaria o conjunto enjoativo. Mas logo estava elogiando seu casamento com o pato, discursando sobre o sabor potente da massa. Confiando no diagnóstico da outra metade do Que Bicho, dei a primeira garfada cheia de expectativa - e me revoltei. "O recheio está parecendo papelão molhado, e o molho é quase um xarope". Talvez não fosse para tanto: afinal, no calor da discussão, a gente exagera nas palavras... Blog Alho, Passas e Maçãs: Me dêem um parágrafo, uma página, o suplemento todo, a edição de domingo. E acho que não conseguirei dizer exatamente o que é esse ravioli e o que foi comê-lo. O recheio processado de pato traz o sabor incisivo mas não acintoso da ave. O molho de laranja (e seu perfume, como promete o cardápio), com raspinhas delicadas sobre cada um dos dezesseis raviolini, dá acidez, amargor, doçura e intensidade ao prato. A massa é delicada, leve e mantém sua presença acentuada durante toda a refeição. O nome disso tudo é elegância. Outro nome? Perfeição em forma de massa. Mais um nome, e definitivo? Delícia - absoluta, completa e integral delícia. É dos melhores pratos das sete galáxias e, para mim, o melhor de todos os provados no prêmio. Braulio Pasmanik: Ravioli extremamente bem feito, recheio saboroso, o que atrapalhou um pouco foi o molho de laranja doce e em minha opinião enjoativo quando se trata de um prato de jantar. E olha que eu pedi meia porção. Jacques Trefois: A ideia evidentemente vem do famoso prato de bistrô francês "canard a l òrange", e foi muito bem adaptada a uma pasta. O ravióli bem leve, elegante e, o recheio, bom. O molho estava discreto como deve ser. Excelente prato. Janaina Fidalgo: A desconstrução de um prato clássico num restaurante clássico, a "ousadia" que deu certo. Leve (massa) e intenso (recheio) ao mesmo tempo. Luiz Américo Camargo: No ano passado, gnocchi com recheio de ossobuco; neste, ravioli de pato ao perfume de laranja. E o chef Salvatore Loi vai mostrando uma faceta criativa mesmo transitando no terreno dos clássicos. Uma massa delicada e muito gostosa, meticulosamente executada, da confecção dos ravióli à montagem do prato com seu molho. Luiz Horta: Já tinha me entusiasmado antes, um dos meus pratos favoritos no restaurante, desta vez não tinha a leveza esperada, o pato estava um pouco sem sabor, parecia cansado e o cítrico dominou demais. Ainda assim é uma massa respeitável e forte concorrente. Pena. Um dos casos de voto que considerava certo e foi favas descontadas. Neide Rigo: Está aqui um prato que eu jamais pediria não fosse instruída para isto. Não pelo pato ou pelo molho, mas, pelo contrário, porque pensei na massa como estorvo para ambos. Porém, foi uma surpresa. O travesseirinho de massa firme, fina e delicada parece funcionar como um intervalo necessário para que se aprecie apenas no momento da mordida a combinação do molho com o sabor confinado do pato e tudo o que ele tem de bom. O molho de laranja é bastante cítrico no sabor, no aroma e na cor. Agridoce, parece ser mais adocicado que ácido, mas num balanço deleitoso, que estimula ânimos para lamber o prato. Patrícia Ferraz: Massa leve, delicada, recheio saboroso de pato desfiado com acertado toque de pimenta. O molho de laranja espesso, com lascas da casca da fruta poderia ser um pouco menos doce. Roberto Smeraldi: Um prato correto, leve, com uma massa fina e de boa qualidade, sem defeitos mas também sem algo para entusiasmar. Ganha em sua categoria, pois este ano as massas deixaram bastante a desejar. Silvio Giannini: É impossível resistir à delicadeza deste conjunto. Leva me a recordar uma suíte de jazz do francês Claude Bolling: leve, alegre, com direito a alguma improvisação mas, definitivamente, sem extravagâncias. A massa fresca recebe uma porção precisa de pato, o suficiente para não confundir o comensal. Afinal, isto é uma massa _ e não o prato que o inspirou, certamente. O prato ganha ritmo com o molho de laranja e cresce em prazer a cada nova mordida. A discreta presença de finíssimos fios da casca da laranja terminam por arrebatar este crítico. Ao fim, suspiro de tristeza com seu delicado perfume que ainda persiste no ar, na certeza de reencontrá-lo em futuro próximo.