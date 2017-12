Reajuste da tabela de IR será de 4,5% para todas as alíquotas, diz ministro O reajuste da tabela do Imposto de Renda anunciado pela presidente Dilma Rousseff será de 4,5 por cento para todas as alíquotas, disse nesta quarta-feira o ministro-chefe da Comunicação Social da Presidência, Thomas Traumann.