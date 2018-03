Realeza de Mônaco anuncia gravidez de princesa

Os dois casaram-se em julho de 2011 em uma luxuosa cerimônia no principado de Mônaco, lugar frequentado por ricos e também conhecido pelo Grande Prêmio de Fórmula 1.

O príncipe Albert é o filho do falecido príncipe Rainier III e da atriz Grace Kelly, que abandonou a carreira em Hollywood para se tornar a princesa Grace, mas morreu em um acidente de carro em 1982.

Antes de entrar na Casa dos Grimaldis ao se casar com Albert, cuja família governa o principado desde 1297, Charlene Wittstock era uma nadadora campeã nacional da África do Sul.

O casal se conheceu quando Albert presidiu uma disputa de natação em 2000, em que Charlene estava competindo.

A família real apareceu mais recentemente no noticiário por causa do filme que deu início ao Festival de Cannes este mês "Grace de Mônaco", do diretor francês Olivier Dahan.

O filme estrelado por Nicole Kidman, no papel de Grace Kelly, foi ridicularizado por Albert e suas duas irmãs, as princesas Caroline e Stephanie, que o chamaram de "farsa" feita com base em "referências históricas erradas e duvidosas".

(Reportagem de Alexandria Sage)