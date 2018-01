Realidade alternativa 1º de janeiro, 2010. Durante as celebrações de chegada do novo ano, um repórter do Link descobre acidentalmente a existência de um centenário portal interdimensional no fundo do rio Tietê. Poucos dias depois, na primeira segunda-feira de 2010, chega à redação uma carta sem remetente. Datada de janeiro de 2020, a mensagem confirmava que acabamos de passar pelo começo da era digital – e também revelava algumas das maiores revoluções tecnológicas experimentadas ao longo desta nova década em um futuro alternativo. O relato que segue também estava dentro do envelope. 2011 - Tablets com TV integrada tornam-se sucesso de vendas no primeiro semestre por causa da Copa do Mundo - Microsoft tenta enfrentar o celular do Google transformando seu MP3 player – o Zune – em smartphone que roda Windows 7 - Manifestação contra venda de pendrives falsos na Rua Santa Ifigênia acaba em tumulto; o episódio fica conhecido como "Revolta do Silício" 2012 - Zune Phone fracassa porque o celular precisa ser reiniciado toda vez que a ligação dá ocupado - HDs perdem espaço no mercado com a chegada dos pendrives de 1 terabyte - Canais de notícia da TV por assinatura começam a exibir tweets em vez de cotações das Bolsas de Valores - Lente de contato que filma em HD revoluciona Hollywood e sites de fofocas 2013 - Popularização das TVs de LCD e plasma com tecnologia touchscreen 3D e acesso à internet - Lily Allen anuncia seu primeiro single da década – chamado "Old-Skool" e lançado exclusivamente no MySpace (como download gratuito) - Fim do CD e DVD 2014 - iTunes vira serviço de streaming. Gratuito, é claro – ninguém mais paga por música - Primeira transmissão holográfica de uma final de Copa do Mundo reúne milhares de pessoas em todos os estádios do País para assistir a partida jogada no Maracanã - Microsoft lança Windows 13, que fracassa em vendas por superstição 2015 - Novo Windows X – o primeiro sistema operacional gratuito da Microsoft – é lançado apenas 3 meses após Windows 13 - Empresa vietnamita desconhecida lança tablet com autonomia de 6 meses sem necessidade de recarga da bateria - Unificação dos documentos (RG, CPF, passaporte, etc.) em um só cartão 2016 - Trem-bala brasileiro é inaugurado exatos 15 dias após o fim da Olimpíada do Rio de Janeiro - Última grande gravadora em atividade anuncia encerramento de operações para se tornar produtora de eventos - "Call of Duty 3D" é recolhido das lojas por causar diversos episódios de violência doméstica acidental quando um filho passa na frente da TV e se mistura aos terroristas russos - Apple reinventa o iPod em forma de brinco, que seleciona músicas de acordo com a roupa que a pessoa usar 2017 - Carros passam a ter GPS instalados direto no vidro do motorista - Tecnologia AMOLEK toma o mercado de TVs – que são compradas sob medida e coladas na parede como adesivos - Nova edição do jogo Rock Band permite orquestras de até 100 pessoas e o uso de instrumentos musicais de verdade 2018 - Novo tablet da Apple é mais fino que papel e quebra todos os recordes de gadget que as pessoas mais pisam em cima sem querer - Usinas nucleares brasileiras são transformadas em estações termoelétricas, com placas de captação de energia solar espalhadas por todo o litoral - Brasileiro cria aparelho capaz de regular a temperatura dos oceanos 2019 - Steve Jobs se aposenta, não sem antes apresentar ao mundo seu clone – que estava sendo secretamente treinado desde 2009 para comandar a Apple. O clone é conhecido como iSteve - YouTube é o maior canal de TV do mundo - Cédulas e moedas deixam de ser emitidas e cartões são substituídos por tecnologia de reconhecimento genético individual - Fim do Blu-ray - Estreia da banda larga doméstica de 1 tera 2020 - Estados Unidos anunciam que eleições presidenciais serão realizadas através do Facebook - Cientistas realizam primeiro teletransporte humano bem-sucedido - Computação em nuvem já é padrão, e maioria dos computadores pessoais não tem mais HD - Ciência caseira engrena. Já é possível clonar humanos na garagem de casa - TVs com cheiro consagram programas de culinária