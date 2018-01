RealNetworks compra site brasileiro de games Atrativa A empresa RealNetworks anunciou nesta terça-feira, 6, a compra do site brasileiro de jogos Atrativa por um valor não revelado. A companhia, que distribui conteúdo digital e softwares de execução de mídia, quer reforçar sua posição em mercados que passam por expansão no uso da banda larga, como a América Latina. O Atrativa, que é o site de jogos casuais mais visitado da América do Sul, foi fundado em 2000 e oferece serviços a alguns dos principais portais da internet brasileira. O site possui 70 jogos online e 80 para download, como Collapse, Batalha Naval e Xadrez. Com a aquisição da Atrativa, a RealNetworks amplia sua posição no mercado mundial de jogos casuais, estendendo sua liderança já consolidada nos Estados Unidos para a América Latina, informou o Atrativa em comunicado. Segundo a companhia, o mercado latino-americano de jogos casuais ainda é pequeno, "mas o elevado percentual de crescimento do uso da banda larga na região (70,7% por ano) a transforma em uma grande oportunidade de negócios, com um potencial que está longe de ser totalmente explorado". Com a aquisição, a Atrativa passa a ter o objetivo de tornar-se o maior distribuidor de jogos casuais da América Latina. A compra pela Real aconteceu no final do ano passado, mas o negócio foi revelado somente nesta terça-feira, durante feira de jogos em Amsterdã. A Real anunciou ainda que comprou na China o serviço RealGame e que adquiriu o estúdio holandês de games Zylom. Segundo relatório da empresa de pesquisa DFC Intelligence, anunciantes compraram em 2006 cerca de 150 milhões de dólares em espaço publicitário em games ou sites de jogos casuais. A Real registra atualmente 750 mil downloads de jogos por dia.