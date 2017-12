Rebeldes do Sudão do Sul acusam tropas do governo de violar cessar-fogo

Os combates se iniciaram em dezembro no Sudão do Sul, que obteve independência do Sudão em 2011, depois de meses de tensão política entre o presidente Salva Kiir e seu vice demitido, Riek Machar.

Taban Deng Gai, negociador-chefe dos rebeldes, disse em um comunicado que as tropas do governo "avançaram de Bentiu e Pariang e atacaram nossas posições em Tor e Hofra no estado de Unity".

Unity é o centro petrolífero o país e palco de confrontos no fim do mês passado. Nem o governo do Sudão do Sul nem os mediadores do bloco regional IGAD estavam disponíveis de imediato para comentar o tema.

(Por Aaron Maasho)

