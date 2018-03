Rebeldes separatistas declaram vitória após referendo no leste da Ucrânia O líder ucraniano Oleksander Turchinov acusou nesta segunda-feira o governo russo de trabalhar para derrubar o poder legítimo do Estado na Ucrânia, depois que rebeldes pró-Rússia declararam vitória esmagadora em um referendo que eles realizaram sobre a autonomia das regiões do leste do país.