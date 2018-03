Rebeldes sírios começam a ser retirados de Homs

BEIRUTE - Rebeldes sírios começaram a se retirar do centro da cidade de Homs nesta quarta-feira, 7, um dos primeiros redutos da revolta contra o presidente Bashar Assad. Essa é uma vitória simbólica menos de um mês antes da eleição presidencial, que pode resultar na reeleição de Assad.

Dois ônibus carregando os primeiros combatentes em retirada deixaram a cidade sitiada, em um processo acertado em um acordo entre insurgentes e forças leais a Assad. O acordo também prevê a liberação de pessoas capturadas por rebeldes nas províncias de Alepo e Latakia e o afrouxamento de um cerco dos insurgentes a duas cidades xiitas no norte da Síria.

Os combatentes rebeldes, em sua maioria muçulmanos sunitas, tinham conseguido manter suas posições no centro velho de Homs e em distritos vizinhos apesar de estarem com poucos suprimentos, com menos homens e sujeitos a mais de um ano de cerco e bombardeamento pelas forças de Assad.

Um vídeo mostrou um grupo de homens entrando em um ônibus verde, observados por cerca de uma dúzia de homens em uniforme caqui e jaquetas com a inscrição da polícia. Em frente ao ônibus estava um carro branco com os símbolos das Nações Unidas, que ajudaram a fiscalizar a operação.

Ativistas disseram que 1.900 pessoas, principalmente combatentes rebeldes, estavam sendo retiradas, a começar por 600 soldados feridos e parentes civis.

A retirada final do centro da cidade, conhecida como "capital da revolução" quando os protestos começaram contra Assad em 2011, pode consolidar o controle militar do governo antes da eleição presidencial de 3 de junho.

Há expectativa de vitória de Assad na eleição e seus opositores alegam falta de seriedade no pleito. Segundo críticos do governo, não é possível haver eleição com credibilidade em um país fraturado por uma guerra civil, com diversos territórios fora do controle do governo, 6 milhões de pessoas deslocadas e outras 2,5 milhões refugiadas em outros países. Mais de 150 mil pessoas morram na guerra civil da Síria./ REUTERS