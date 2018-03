Rebelião na Fundação Casa tem 29 reféns e 59 fugitivos Um motim de 3 horas e meia na unidade da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) de Itaquera, zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira terminou com a fuga de mais da metade dos internos - 59 dos 103 menores conseguiram escapar. No grupo de 29 funcionários feitos reféns durante o tumulto, de acordo com a assessoria da Fundação Casa, estava o diretor da unidade, cujo nome não foi revelado.