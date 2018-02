Rebelo enfrenta tumulto em palestra de Código Florestal Ambientalistas contrários às mudanças a serem implementadas na legislação do Código Florestal interromperam a palestra do deputado federal Aldo Rebelo (PC do B-SP) com palavras de ordem em um megafone, no final da manhã desta quarta feira (28), em Campinas (SP). Rebelo é o relator da Comissão Especial do Código Florestal Brasileiro e era um dos convidados do workshop ''Água, Agricultura e Meio Ambiente no Século 21", promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.