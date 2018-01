Recall da Fujitsu chega a 287 mil baterias A fabricante de computadores Fujitsu, uma das afetadas pelos lotes de baterias defeituosas da Sony, anunciou que irá promover o recall de 287 mil notebooks. A empresa é mais uma a sofrer com falhas na fabricação de baterias, que afetou outros fabricantes como Dell, Toshiba, Apple e Lenovo. Com os custos adicionais dos recentes recalls, a despesa para a gigante japonesa deve ultrapassar os US$ 254 milhões previstos originalmente. A empresa não informou ainda qual será o impacto financeiro da reposição de baterias de notebooks para suas operações.