Recall da Sony faz Dell expandir troca de baterias A fabricante de computadores Dell anunciou que irá expandir seu programa de recall em 100 mil máquinas. Com isso, o programa de trocas que chegava a 4,1 milhões de notebooks em todo o mundo chegará a 4,2 milhões de unidades. O anúncio é o mais recente desdobramento do anúncio do programa de trocas promovido pela divisão de baterias da Sony, que gerou milhões de produtos defeituosos envolvidos no recall de outras fabricantes de computadores como Apple, Sony, Toshiba, Fujitsu. Em um comunicado, a Dell afirmou que a expansão do programa de trocas foi necessária porque outros modelos fabricados pela empresa estão equipados com baterias que podem sofrer de superaquecimento e até mesmo causar o princípio de incêndios.