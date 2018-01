Recall de baterias da Sony chega a 9,6 milhões A falha nas baterias defeituosas para notebooks, fabricadas por uma divisão da Sony, custarão à empresa a reposição aproximada de 9,6 milhões de unidades em todo o mundo e uma despesa avaliada em US$ 429 milhões. A empresa divulgou o número em um informe oficial nesta quinta, horas após a empresa ter divulgado seu informe de resultados financeiros, que foi duramente impactado pelo problema com as baterias e a redução dos preços do PlayStation 3, que a empresa realizará para estimular a competição frente aos concorrentes Xbox 360 e Nintendo Wii (o videogame deve ser lançado no próximo mês). Mas o custo para a Sony pode ser elevado ainda por conta de eventuais processos por perdas e danos movidos pelas empresas que compraram dela as baterias defeituosas, além de usuários finais que se sentirem prejudicados.