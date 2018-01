Recall de baterias de notebooks da Dell inclui o Brasil A fabricante de computadores Dell anunciou nesta semana que fará o recall de 4,1 milhões de baterias de notebooks que podem sofrer com problemas de aquecimento excessivo. O problema estaria em um lote de baterias fabricadas pela Sony por encomenda da Dell e que levaram a diversos incidentes de notebooks que explodiram sem o menor aviso. Segundo agências de proteção ao consumidor nos EUA, é o maior programa de reposição com componentes do tipo realizadas até o momento. De acordo com a Dell, as baterias afetadas equipam portáteis vendidos entre abril de 2004 e julho deste ano. Os notebooks afetados pertencem às linhas Latitude, Inspiron, XTS e Dell Precision Mobile Workstation. As baterias também foram vendidas em separado, em reparos e reposições de produtos. Segundo comunicado divulgado pela empresa, o problema também afeta micros vendidos no Brasil. A marca ?Dell? e um dos seguintes dizeres estão impressos nas baterias: ?Made in Japan?, ?Made in China? ou ?Battery Cell Made in Japan Assembled in China?. O número de identificação de cada bateria aparece em um adesivo branco. Os clientes devem ter este número à mão quando entrarem em contato com a Dell para se informar se as suas baterias estão incluídas no recall. Para contatar a empresa, basta ligar para o serviço gratuito 0800-9703355 ou consultar o site da empresa criado exclusivamente para o recall.