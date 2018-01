Recall de baterias pode custar US$ 250 milhões à Sony Os problemas com o superaquecimento de baterias da Sony, e que afetaram os notebooks dos fabricantes Apple e Dell, custarão caro para a companhia. Os custos de reposição de peças que usam a tecnologia de íon-lítio podem custar entre US$ 172 milhões e US$ 258 milhões. Juntas, Dell e Apple irão trocar quase seis milhões de baterias. Depois do anúncio de recall da Apple, nesta semana, a empresa sofreu uma queda no valor de suas ações no mercado financeiro japonês. Em um comunicado, a empresa também descartou a possibilidade de outros recalls, embora suas baterias sejam usadas também por outros fabricantes de notebooks. Impacto financeiro O índice Nikkei-225, da Bolsa de Tóquio, recuou mais um pouco nesta sexta-feira, dia 25, completando seu terceiro dia de baixa. A perda ficou em 0,1%, levando o índice para 15.938,66 pontos. Os papéis da Sony tiveram desvalorização de 2%, sob os efeitos do recall de baterias de computador fabricadas pela empresa, anunciado pela Apple. Na semana passada, a Dell também havia anunciado um recall de baterias da Sony. (Com Agências Internacionais)