Receita altera normas sobre Cadastro de Pessoas Físicas A Receita Federal alterou norma sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e uma das mudanças permite ao brasileiro residente ou domiciliado no exterior pedir sua inscrição no documento também "em instituição financeira representante de investidor no Brasil, intermediada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se tiver por objetivo fazer aplicações no mercado financeiro e de capitais, na ocasião em que for aprovado o Registro de Investidor Estrangeiro". Antes, esse pedido só poderia ser feito nas representações diplomáticas brasileiras e nas unidades da Receita Federal no Brasil, pessoalmente ou por meio de procuração.