Receita com serviços eleva lucro trimestral da IBM A IBM, maior empresa do mundo de serviços de tecnologia, divulgou nesta quinta-feira um lucro trimestral maior, com um aumento da receita de serviços e software a compensar a queda nas vendas de equipamentos de computadores. Os resultados confirmam dados preliminares divulgados na semana passada, quando a empresa divulgou um lucro para o terceiro trimestre acima do esperado e reafirmou sua previsão para o ano, apesar de uma menor receita em decorrência da força do dólar. A receita de serviços, o maior segmento da IBM, subiu 8 por cento, para 14,8 bilhões de dólares. A receita da divisão de software, a mais rentável, avançou 12 por cento, a 5,2 bilhões de dólares. As vendas de equipamentos de computador cresceram 10 por cento, a 4,4 bilhões de dólares. A receita líquida no terceiro trimestre teve aumento para 2,8 bilhões de dólares, ante 2,4 bilhões de dólares um ano antes. A receita cresceu 5 por cento, a 25,3 bilhões de dólares. (Por Jim Finkle)