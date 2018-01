Receita da AMD supera expectativa de Wall Street; ações sobem

A receita subiu a 1,57 bilhão de dólares, ante expectativa de Wall Street de 1,54 bilhão de dólares, de acordo com dados da Thomson Reuters I/B/E/S.

A AMD afirmou ainda que sua receita líquida avançou para 257 milhões de dólares, ou 0,35 dólar por ação, no quarto trimestre encerrado em 27 de março. No mesmo período do ano passado, a empresa reportou prejuízo de 416 milhões de dólares.

A fabricante de chips afirmou esperar uma receita "sazonalmente menor" no segundo trimestre.

Os papéis da companhia, sediada em Sunnyvale, Califórnia, apreciavam-se 1,9 por cento no after market, após subir 2,7 por cento no pregão regular da Bolsa de Nova York.

(Por Ian Sherr)