Receita da BlackBerry cai mais que o esperado no terceiro trimestre fiscal

A BlackBerry divulgou nesta sexta-feira que registrou um pequeno lucro ajustado no terceiro trimestre e voltou a ter fluxo de caixa positivo, mas a receita teve uma queda maior do que se esperava.

A receita caiu para 793 milhões de dólares ante 1,19 bilhão de dólares um ano antes, ficando abaixo das expectativas. Analistas projetavam 931,5 milhões de dólares.

O fluxo de caixa ficou positivo em 43 milhões de dólares no terceiro trimestre, ante fluxo de caixa negativo de 36 milhões de dólares no segundo trimestre. A BlackBerry anunciou que está buscando um fluxo de caixa em ponto de equilíbrio até o fim do ano fiscal, em fevereiro de 2015.

O analista de tecnologia da BGC Partners Colin Gillis disse que o presidente-executivo da BlackBerry, John Chen, fez um bom trabalho controlando as despesas para impulsionar o caixa da companhia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O fato é que ele conseguiu ir além deixando o fluxo de caixa positivo neste trimestre. Esse é um grande marco", disse Gillis. "Fica mais fácil daqui para frente".

Excluindo um encargo não recorrente por debêntures e encargos de reestruturação, a companhia teve lucro de 0,01 dólar por ação. Analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S projetavam prejuízo de 0,05 dólar por papel.

A companhia canadense teve prejuízo líquido de 148 milhões de dólares, ou 0,28 dólar por ação, no trimestre encerrado em 29 de novembro. Isso se compara a um prejuízo de 4,4 bilhões de dólares um ano antes, ou 8,37 dólares por papel.

(Por Euan Rocha, Allison Martell, Jeffrey Hodgson e Alastair Sharp)