Receita da chinesa JD.com no 3º tri bate previsões com dobro de consumidores A JD.com, a segunda maior companhia de comércio eletrônico da China, divulgou nesta segunda-feira um salto de 61 por cento na receita do terceiro trimestre, acima do esperado pelo mercado, à medida que o número de contas de consumidores mais que dobrou para 46,1 milhões ante o ano passado.