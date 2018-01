Receita da Cisco cai, mas lucro supera estimativa de Wall St

A Cisco relatou que a receita do terceiro trimestre fiscal, terminado em 25 de abril, caiu para 8,2 bilhões de dólares, ante os 9,8 bilhões do mesmo período no ano anterior. Isso, em comparação com a estimativa média de analistas de 8,1 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates.

Os lucros do trimestre caíram para 1,3 bilhão de dólares, ou 0,23 dólar por ação, na comparação com os 1,8 bilhão, ou 0,29 dólar por ação, obtidos no mesmo período do ano anterior.

Já os lucros sem contar itens extraordinários caíram para 0,30 dólar por ação, ante os 0,38 dólar do ano anterior, maior que a estimativa média de 0,25 dólar por ação esperada por analistas.

A Cisco é a maior fabricante dos Estados Unidos de roteadores e switches, que direcionam o tráfego na Internet. Recentemente, a empresa ampliou suas atividades para incluir softwares, serviços e eletrônica para consumidores, e seus resultados são considerados referência no setor de tecnologia.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Ritsuko Ando)