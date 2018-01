Receita de VPNs chegará a US$ 7,8 bi em 2009 nos EUA Um levantamento feito nos EUA pela empresa de pesquisas In-Stat revela que o uso de redes privadas virtuais (VPNs) deverá movimentar cerca de US$ 7,8 bilhões até 2009, ultrapassando a receita de serviços de frame relay no mercado de serviços de dados. As VPNs estão conquistando a atenção das empresas naquela país ao permitir um tunelamento na transmissão de dados em meio digital, ou seja, fazem os dados viajarem pela internet dentro de um ambiente protegido. Com o uso destas ferramentas, que se valem de soluções de criptografia para codificar transmissões, usuários corporativos têm mais segurança para o uso da internet e serviços de comunicações como voz sobre IP. O interesse em torno da tecnologia também estimulará o crescimento das vendas de equipamentos para redes VPN, saltando de US$ 347 milhões em 2004 para US$ 658 milhões em 2009.