Receita do Google aumenta 79% no primeiro trimestre de 2006 O Google, responsável pelo maior mecanismo de busca na internet, informou hoje que aumentou em 79% seu faturamento no primeiro trimestre de 2006, e que também registrou um aumento nos lucros. De 1 de janeiro a 31 de março, o Google contabilizou um lucro líquido de US$ 592 milhões (US$ 1,95 por ação). No último trimestre de 2005, o lucro tinha sido de US$ 372 milhões (US$ 1,22 por ação). A receita total chegou a US$ 2,25 bilhões, superando os números do primeiro (US$ 1,26 bilhão) e do último trimestres de 2005 (US$ 1,92 bilhão). Eric Schmidt, conselheiro delegado do Google, disse num comunicado que a empresa teve um trimestre "excepcional", com um sólido crescimento e rentabilidade. Os sites de propriedade da companhia geraram US$ 1,3 bilhão, o que equivale a 58% do faturamento total. Houve um aumento de 97% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A receita obtida no mercado internacional representou os outros 42%. No primeiro trimestre de 2005, tinha sido responsável por 39%. O Google encerrou no início do mês o investimento de US$ 1 bilhão na America On Line (AOL). A maior parte do seu investimento este ano deverá ser em infra-estrutura tecnológica, o que inclui servidores, equipamentos para redes e armazenamento de dados e instalações. No fechamento do trimestre, a companhia empregava um total de 6.790 empregados, acima dos 5.680 do fim de2005. As ações subiram nesta quinta US$ 4,40 (1,10%) e fecharam o pregão regular no mercado Nasdaq a US$ 415, antes de serem divulgados os resultados trimestrais.