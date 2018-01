Receita implantará sistema digital de pagamento de impostos O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, assina amanhã, dia 23, protocolos de cooperação com 19 grupos empresariais para implementar o Sistema Público de Escrituração Digital, que deve entrar em operação nas empresas conveniadas em 2007. O objetivo, tanto para a Receita quanto para as administrações tributárias dos estados e municípios, é simplificar o pagamento de impostos. O fornecimento de informações contábeis e fiscais, atualmente em papel, será feito por documentos eletrônicos com certificação digital. O projeto é resultado de uma cooperação firmada no ano passado entre Receita Federal, estados e municípios, no II Encontro Nacional de Administradores Tributários. De acordo com a assessoria de imprensa da Receita, o sistema será implantado inicialmente junto a segmentos estratégicos e grandes empresas. Aos poucos, deve ser estendido aos demais contribuintes.