Receita já identificou origem de acesso a dados de tucano

A informação foi dada pelo secretário da Receita, Otacílio Cartaxo, nesta quarta-feira, em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O dirigente tucano esteve presente à reunião.

Cartaxo enfatizou que não houve violação dos sistemas da Receita Federal, pois as informações foram acessadas por funcionários da própria Receita.

"Não foi um único funcionário que acessou as declarações, foram alguns funcionários e foram vários acessos", afirmou o chefe do fisco.

"Eu sei os nomes dos funcionários, as unidades em que eles estão lotados. Sei o dia, o mês e hora e a máquina em que foram utilizados para os acessos", completou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cartaxo alegou sigilo dos nomes, pois as investigações internas ainda estão em curso. Segundo ele, foram cinco ou seis acessos, feitos fora de Brasília.

O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) autor do requerimento para realização da audiência pública, reafirmou que os dados seriam usados para elaboração de dossiê contra o candidato tucano à Presidência, José Serra, e teriam sido obtidos junto à Receita.

"O código tributário nacional foi violado e sobretudo a Constituição Federal do país foi violentada (...). Isso é parte de uma estratégia de espionagem com o objetivo de alvejar os adversários, no período eleitoral, na tentativa de obter vantagens eleitoreiras", criticou o senador.

Reportagens veiculadas pelo jornal Folha de S. Paulo trazem documentos de acesso exclusivo da Receita com movimentações financeiras de Eduardo Jorge, supostamente obtidos por pessoas ligadas ao comitê de campanha da candidata petista, Dilma Rousseff.

Também veio à tona cobrança pela Receita de mais de 1 bilhão de reais da Natura, em impostos, multas e honorários. A empresa é controlada pelo candidato do PV à vice-presidência, Guilherme Leal.

Apesar de o prazo para a conclusão das investigações internas do Fisco se estender para além do período eleitoral, Otacílio Cartaxo rechaçou a possibilidade de os responsáveis não serem punidos.

"A Receita Federal, absolutamente, não transige, não se presta e não acoberta qualquer tipo de comportamento e, principalmente, em maior escala, a Receita Federal não se envolve em demandas políticas", rebateu Cartaxo.

(Reportagem de Bruno Peres)