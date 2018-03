Receita libera 1º lote do IR 2013 nesta segunda-feira A Receita Federal libera nesta segunda-feira, 17, o dinheiro do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2013, além de lotes residuais de 2012 (ano calendário 2011), de 2011 (ano calendário 2010), de 2010 (ano calendário de 2009), de 2009 (ano calendário de 2008) e de 2008 (ano calendário de 2007).