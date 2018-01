Receita libera download de programas a partir desta tarde Finda a ressaca do carnaval, a volta à realidade começa com o download do programa da declaração do Imposto de Renda 2006, referente aos rendimentos do ano-base 2005, e do Receitanet, software usado para transferir os dados eletronicamente para a Receita. Baixar programa exige paciência: excesso de usuários simultâneos provoca lentidão no site da receita. A nova edição do software promete melhorias na importação de informações da declaração anterior. Antes era preciso mostrar ao software onde estava o arquivo, processo que agora é feito automaticamente: o aplicativo faz a busca pelos dados de 2005. Outra novidade é que o software não precisa mais ser gravado no computador, podendo ser gravado em disquete ou mesmo em pen drives (ou memory keys, dispositivos de armazenamento de dados que usam as portas USB dos micros e que têm maior capacidade de estocar dados). Os recibos de entrega à Receita, que antes só podiam ser impressos no próprio micro em que foi feita a declaração, agora poderão ser salvos e impressos em outro lugar. Ainda é possível copiar a declaração em disquete e entregá-la em uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. A receita não terá neste ano a modalidade de declaração por telefone. O prazo para entrega terminará no dia 28 de abril.